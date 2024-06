Tag gegen Wüstenbildung: Jede Sekunde geht Boden verloren

Geschädigte Böden bedeuten Ernteausfälle und Konflikte

Sie bedeutet, dass der Verlust von Böden gestoppt und ihr natürlicher Zustand wiederhergestellt wird. Mehr als 130 Länder haben sich dazu verpflichtet, sie zu erfüllen. Die Landdegradationsneutralität („Land Degradation Neutrality“, LDN) wurde in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goal, SDG 15 – Leben an Land) verankert. Die alle zwei Jahre tagende Konferenz der Vertragsparteien überprüft die Einhaltung der LDN-Verpflichtungen.

Von Wüstenbildung 1,5 Milliarden Menschen betroffen

Doch es hapert vielerorts an der Umsetzung. Die Ursachen der Wüstenbildung etwa liegen meist darin, "dass wir Menschen die Böden, Vegetation und Wasservorräte in den Trockengebieten durch intensive Nutzung überstrapazieren", heißt es bei der Helmholtz Klima-Initiative.

Landverlust vor allem in Sahelzone, China, Indien

Weltweit geht täglich fruchtbares Ackerland verloren. Am stärksten von der Wüstenbildung betroffen sind in Afrika die Länder der Sahelzone, etwa Burkina Faso, Mali und Niger, in Asien etwa China, Indien und die Mongolei. In Nordamerika trifft es vor allem die US-Staaten Arizona und New Mexico und in Lateinamerika Mexiko und Brasilien.