Extremwetter: Klimawandel zwingt Kinder zur Flucht

Er liegt vor und sollte bei den Verhandlungen der UN-Klimakonferenz in Dubai (COP 28) Beachtung finden: der Unicef-Bericht "Children Displaced in a Changing Climate" . Darin hat das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen erstmalig die weltweite Zahl der Kinder ermittelt, die zwischen 2016 und 2021 aufgrund von Wetterextremen ihr Zuhause verlassen mussten.

Bericht offenbart ernüchternde Fakten

Überschwemmungen und Stürme sind Hauptursachen dafür, dass Kinder ihr Zuhause verlassen mussten. In nur sechs Jahren wurden dadurch rund 41 Millionen Kinder zu Binnenvertriebenen, das heißt, sie suchten innerhalb ihres Landes Schutz in Notunterkünften.

Wie Dürre entsteht und wie sie sich in den verschiedenen Bodenschichten auswirkt und welche Folgen das hat - eine Übersicht. 14.08.2023 | 1:18 min

Dürrekatastrophen haben mehr als 1,3 Millionen Kinder bedroht und zum Aufbruch gezwungen. Etwa 810.000 Kinder wurden aufgrund von Waldbränden vertrieben - insbesondere in Kanada, Israel und den USA.

Der Amazonas in Südamerika ist der mit Abstand wasserreichste Fluss der Erde. Doch nun herrscht in weiten Teilen seines Gebietes die schlimmste Dürre seit Beginn der Aufzeichnungen. 01.11.2023 | 1:43 min

Flucht traumatisch für Kinder

Teilweise würden Familien ihr Zuhause für immer verlieren. So begleiten Angst und Ungewissheit die Kinder jeden Tag. Hinzu kommt noch: "Nach Katastrophen bleiben häufig die Schulen geschlossen und die Versorgung mit Trinkwasser , Lebensmitteln und medizinischen Diensten ist unterbrochen", sagt Ninja Charbonneau.

Kriege und Gewalt liefern den Rest

Besonders gefährdet sind Kinder in Ländern, die von mehreren Krisen gleichzeitig betroffen sind - beispielsweise durch die Kombination von Krieg und Wetterextremen, oder die Kombination Armut, Gewalt und Wetterextreme. Meist sind die lokalen Kapazitäten begrenzt, um den Ansturm der Flüchtlinge zu bewältigen. Ninja Charbonneau von Unicef mahnt:

Daher muss dringend mehr in den Schutz der Kinder investiert werden, unter anderem durch bessere Frühwarnsysteme, Notfallpläne und -übungen für den Fall einer Katastrophe.

Im Süden Spaniens werden 60.000 Menschen mit Zisternenwagen versorgt. Grund ist ein weitgehend ausgetrockneter Stausee. Spanien kämpft mit den Folgen langanhaltender Trockenheit. 28.11.2023 | 2:08 min

Appell an Klimakonferenz

So enthält der aktuelle Unicef-Bericht schließlich auch Empfehlungen an die Delegierten der 28. UN-Klimakonferenz. Kinder und Jugendliche sollten auf ein Leben in einer durch den Klimawandel veränderten Welt besser vorbereitet werden.