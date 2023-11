Holzraub in Rumäniens Wäldern

Rumänien kennt man für seine Urwälder - aber auch für Korruption und die Holzmafia. Der neue Umweltminister will sie eindämmen - vor Ort wird klar: Seine Maßnahmen greifen zu kurz.

Rumänien: So geht Holzraub

Ein LKW beladen mit Holz in Rumänien Quelle: ZDF

Im Herbst sind die Karpaten besonders schön: Schwere Wolken hängen an den Bergspitzen und der schier unendliche Wald verfärbt sich langsam von dunkelgrün zu gelb und rot.

Bären ziehen durch Rumäniens Dörfer, greifen auch mal an. Kein Wunder: Ihr Lebensraum wird angegriffen und kleiner, ihr Verhalten eine Folge von menschlichem (Fehl)Verhalten. 27.09.2023 | 6:39 min

Doch so unendlich ist der Wald gar nicht, zeigt uns Dan Cătălin Turiga von der NGO Agent Green: Riesige, kahle Flecken mit Baumstumpfen sehen wir, Holzreste und ein Bach, zerwühlt von Lastwagenspuren. Es ist ein Natura-2000-Gebiet. Eigentlich darf hier - wenn überhaupt - nur sehr vorsichtig abgeholzt werden. Und es muss sofort aufgeforstet werden. Aber in den zwei Jahren seit dem Kahlschlag hat sich hier nichts getan, erzählt Dan.

Es braucht natürliche Lebensräume gegen das Artensterben

Der illegale Holzeinschlag bedroht das Ziel von Natura 2000-Gebieten - natürliche Lebensräume sichern, um das Artensterben zu stoppen. Doch hier wirkt es tot, zeigt uns Dan.

Bären zum Beispiel, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, sind wegen des Abholzens abgewandert. Hier ist kein Futter mehr für sie. Und so gehen sie in menschliche Siedlungen, wo sie verlässlich Futter finden. Dan Cătălin Turiga , Umweltaktivist Agent Green

In den Mülltonnen der Dörfer werden sie fündig. So schafft der Kahlschlag durch den Menschen neue Probleme für den Menschen.

Was machen Behörden gegen den illegalen Holzeinschlag?

"Dort, wo illegal abgeholzt wird, wird selten inspiziert, um den Diebstahl nicht zu stören," erzählt Dan. "Ich kenne einen Inspektor in Timisoara , der wollte seinen Job richtig machen. Den haben sie gefeuert. Er wollte ein Holz-Unternehmen inspizieren, das zu einer wichtigen politischen Partei enge Verbindungen hatte."

Illegale Abholzung in Rumänien Zum illegalen Holzeinschlag gibt es keine konkreten Zahlen, er dürfte laut NGOS aber deutlich höher liegen als der legale. Angaben der staatlichen Forstbehörde zufolge wurde 2021 legal in Wäldern des Staates 10.063,5 Kubikmeter Holz geerntet. Dazu kommt Abholzung in privaten Wäldern, für die es aber keine offiziellen Zahlen gibt.



In Deutschland lag diese Zahl 2021 laut Destatis bei 78,7 Millionen Kubikmetern, wovon allerdings 44,7 Millionen Kubikmeter auf geschädigte Bäume zurückgingen. Das meiste Geld verdient Rumänien nach Angaben der WITS (World Integrated Trade Solution) mit Exporten nach Italien, gefolgt von den USA und China. Auf Platz vier und fünf folgen Japan und Deutschland.

Die NGO-Agent Green versucht, einen Teil der Arbeit zu machen, die die Behörden offenbar verweigern: Sie dokumentieren und beobachten Laster und Unternehmen, die illegal abholzen.

Die App Sumal soll Abhilfe schaffen

Dabei hilft eine App der Regierung: Sie heißt Sumal und wurde eingerichtet, weil die europäische Kritik am zerstörerischen Holzeinschlag immer lauter wurde. Er bedroht sogar die letzten europäischen Urwälder. In Sumal soll jeder Holzeinschlag und -transport gemeldet werden. Die Regierung konnte vermelden: Dank Sumal ist der Holzeinschlag voll überwacht.

In Rumänien greifen Bären immer öfter Siedlungen und Menschen an. Nun überlegt die rumänische Regierung, was sie gegen die Bärenplage machen kann. 27.09.2023 | 2:22 min

Doch mit Dan erleben wir, wie leicht das System zu umgehen ist: Uns fällt ein Lastwagen auf, der gerade beladen wird mit dicken geraden Holzstämmen. "Ideal für Möbel", sagt Dan und checkt in Sumal das Kennzeichen. "Seine letzte Ladung war angeblich vor zwei Tagen." Aber vielleicht hat er hier kein Netz. Wir beschließen, dem Laster zu folgen.

Die Waldarbeiter und die Holzunternehmen mögen es gar nicht, dass wir sie überprüfen. (…) Kollegen von mir wurden schon mit Äxten bedroht. Sie wollen uns einschüchtern und leider werden wir von Seiten der Behörden nicht unterstützt. Dan Cătălin Turiga , Umweltaktivist Agent Green

Mittlerweile haben wir Netz auf unseren Mobiltelefonen. Doch eine Meldung des Lasters in Sumal taucht nicht auf. "Es kann absolut nicht sein, dass er hier kein Signal hat und er deshalb nicht in Sumal melden kann", sagt Dan. "Das ist die Offline-Methode. Sie lassen ihr Telefon im Flugmodus, bis sie das Holz abgeladen haben. So können sie nicht verfolgt werden."

Holzmafia in Rumänien Quelle: ZDF

Doch als wir uns hinter dem Holzlaster durch eine Kuhherde quälen, ploppt die Meldung unseres Lasters auf. "Er hat bemerkt, dass wir ihm folgen", meint Dan. "Wenn sie etwas zu verbergen haben, sind sie sehr wachsam. Sie achten darauf, ob hinter ihnen Aktivisten oder ein Inspektor ist." Das Melden dauert nur Sekunden. Und nun ist alles legal. Dan kann ihn nicht anzeigen.

Das System hat Riesenfehler. Und ich meine, das ist mit Absicht so gemacht. Wir kennen insgesamt zehn Methoden, das Sumal-System zu umgehen. Dan Cătălin Turiga , Umweltaktivist Agent Green

In Bukarest fragen wir bei dem neuen Umweltminister nach. Mircea Fechet ist der neunte Minister auf diesem Posten in zehn Jahren. Und wie alle vor ihm verspricht auch er, wirklich mit der Holzmafia und der Korruption aufzuräumen. "Heute ist im Gesetzesblatt eine Verschärfung der Sumal-Verordnung veröffentlicht. Damit wird die Offline-Methode unterbunden und es werden härtere Strafen eingeführt", sagt der Minister.

Minister Mircea Fechet Quelle: ZDF

Tatsächlich besagt die Verordnung, dass die Netzverbindung verbessert werden muss und mehr kontrolliert und härter bestraft werden soll. Umsetzen aber müssen es andere: Die schlecht bezahlten und deshalb oft korrupten Forstbeamten, die armen Kommunen und Landkreise.

Die Lücken im System sind keine Absicht! (…) Dieses Ministerium will all die schlechten Dinge stoppen, die im Wald passieren. Wir werden die neuesten Methoden nutzen, künstliche Intelligenz, Satellitenbilder, um unser Sumal-Überwachungssystem nicht nur zum Größten seiner Art zu machen, sondern auch zum Besten. Mircea Fechet, rumänischer Umweltminister

Der Minister hofft, dass er das Verfahren mit der EU damit abschließen kann.