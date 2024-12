Syrien: "Für Russland ist das Ganze eine Blamage"

Trotz Putins Einfluss konnte Assad seine Macht in Syrien nicht behaupten (Archivbild).

Seit 2015 hatte der Kreml das Assad-Regime militärisch unterstützt. Auch nach dem Sturz des syrischen Machthabers scheint die Beihilfe durch Russland nicht abzubrechen. Der entmachtete syrische Präsident Baschar al-Assad und seine Familie sollen Asyl in Russland erhalten haben

"Der syrische Präsident Assad ist in Moskau eingetroffen. Russland hat ihnen (ihm und seiner Familie) aus humanitären Gründen Asyl gewährt", zitiert die Nachrichtenagentur Interfax die ungenannte Quelle. Wie er und seine Familie dort hingekommen sein sollen: bislang ungewiss.

Noch immer sei unklar, wie Assad nach Russland kommen konnte, sagt Armin Coerper (ZDF). Die Wut der Syrer habe sich über ein halbes Jahrhundert aufgebaut, so Golineh Atai (ZDF).

Kriegsforscher: Sturz Assads beschädigt Putins Glaubwürdigkeit

Dass die Familie offenbar in Russland Zuflucht findet, ist an sich nicht überraschend, gewährt das Land immer wieder gestürzten Präsidenten und Machthabern eine Anlaufstelle. Dennoch erschüttert der plötzliche Sturz Assads nach Ansicht des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) auch die Glaubwürdigkeit von Kremlchef Wladimir Putin bei dessen Verbündeten.

Putin habe autoritäre Machthaber in verschiedenen Ländern vor Protesten gegen ihre Herrschaft geschützt, um sein Ziel einer multipolaren Weltordnung mithilfe ausländischer Partner zu befördern und die Vormachtstellung der USA zu untergraben, schreibt das Institut in einer aktuellen Lageeinschätzung.

ISW: Moskau konnte Assads Machtverlust nicht verhindern

Auch ZDF-Korrespondent Armin Coerper sieht in den Geschehnissen rund um den Sturz Assads eine "Blamage". So stand "Assad für das Prinzip des Kremls, dass man seine Schützlinge nicht im Stich lässt und das kam jetzt sehr schnell sehr anders". In der Analyse des ISW heißt es: