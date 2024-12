Nach Absetzung Assad: Syrer in Deutschland freuen sich

Auch in Deutschland feiern Tausende den Sturz des Assad-Regimes in Syrien.

Ausgelassene Stimmung und Süßigkeiten

In Nordrhein-Westfalen etwa haben nach Polizeiangaben mehr als 15.000 Menschen mit Kundgebungen gefeiert. Die meisten gingen in Essen auf die Straße. Die Polizei zählte 11.000 Personen, angemeldet worden waren nur 300. Die Teilnehmer der Demo hätten gefeiert, gesungen und getanzt, wie ein dpa-Reporter berichtete. Vor Ort gewesen seien auch sehr viele Jüngere.

Wünsche nach Rückkehr, aber auch Skepsis

Auch in anderen Städten feierten Tausende Menschen. In Berlin versammelten sich allein am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg laut Polizei am Nachmittag etwa 5.000. Unter lautem Jubel und Sprechgesängen schwenkten sie Syrien-Fahnen - häufig versehen mit der Aufschrift "Free Syria". Es wurde getrommelt, immer wieder wurden kleinere Böller gezündet.