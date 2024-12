Scholz zu Syrien: Sturz Assads "gute Nachricht"

Die islamistischen Rebellen in Syrien haben die Herrschaft Assads beendet. In der Hauptstadt Damaskus wurde die Machtübernahme auf den Straßen gefeiert.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Sturz Assads in Syrien als "gute Nachricht" begrüßt. Scholz erklärte am Sonntag, Präsident Baschar al-Assad habe "sein eigenes Volk auf brutale Weise unterdrückt, unzählige Leben auf dem Gewissen und zahlreiche Menschen zur Flucht aus Syrien getrieben".

Viele Syrer seien auch nach Deutschland gekommen. Ende 2023 lebten laut Statistischem Bundesamt rund 712.000 syrische Schutzsuchende in der Bundesrepublik. Laut Scholz komme es jetzt darauf an, dass in Syrien "schnell Recht und Ordnung wieder hergestellt werden". Alle Religionsgemeinschaften und alle Minderheiten müssten jetzt und in Zukunft Schutz genießen.