Syrien: Russland geht wohl auf Distanz zu Assad

Russland war Schutzmacht von Assad-Regime

Assad hatte Mitte Dezember Russland für seine Flucht verantwortlich gemacht. Er habe nicht vorgehabt, Syrien zu verlassen, hieß es in einer Erklärung auf einer Facebook-Seite Assads. Nachdem die Rebellen am zweiten Dezemberwochenende Damaskus erobert hatten, sei er in Absprache mit den Russen auf deren Luftwaffenstützpunkt in der Küstenprovinz Latakia geeilt und habe den Kampf von dort aus fortsetzen wollen. Nachdem der Stützpunkt mit Drohnen angegriffen worden sei, hätten die Russen entschieden, ihn nach Russland zu fliegen.