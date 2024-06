Russland: Geiselnehmer in Gefängnis getötet

In einem Gefängnis im Süden Russlands sollen IS-Anhänger zwei Aufseher als Geiseln genommen haben. Auch vor dem Gefängnis war die Polizei in Alarmbereitschaft.

In der Folge sollen mehrere Geiselnehmer bei der Erstürmung durch Spezialeinheiten getötet worden sein, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf den russischen Gefängnisdienst. Die zwei Geiseln sollen unverletzt sein. Es war zunächst unklar, wie viele der sechs Geiselnehmer getötet wurden.

Geiselnehmer forderten freies Geleit

In einem über Medien verbreiteten Video war mutmaßlich ein Geiselnehmer zu sehen, der sich und seine Mitstreiter als Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bezeichnet. Die Geiselnehmer hätten tatsächlich wegen Terrorvorwürfen hinter Gittern gesessen, bestätigte ein Sprecher der Sicherheitsorgane nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat "radikale Islamisten" für das Massaker an mehr als 130 Menschen in einer Konzerthalle am Rande Moskaus verantwortlich gemacht.

25.03.2024 | 3:00 min