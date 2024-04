Anschlag in Moskau: ISPK-Terror und die Rolle der Taliban

Taliban: Historisch gesehen haben sich die Taliban in erster Linie auf Afghanistan konzentriert und nur in begrenztem Maße mit militanten Gruppen außerhalb der Region zusammengearbeitet, obwohl sie einigen ausländischen dschihadistischen Organisationen Zuflucht gewährt haben. Sie haben sich auch an Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung und internationalen Akteuren beteiligt.



ISPK: Die Terrorgruppe verfolgt eine aggressivere und expansivere Agenda, strebt ein globales Kalifat an und ist in Konflikte außerhalb des Irak und Syriens verwickelt. Aufgrund ideologischer und strategischer Differenzen ist er nicht nur mit den Regierungen im Nahen Osten, sondern auch mit anderen dschihadistischen Gruppen, einschließlich Al-Qaida und ihren Zweigorganisationen, aneinandergeraten.