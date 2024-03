Selenskyj: Lügen werden offiziell verbreitet

Alexander Bortnikow ist der Direktor des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Patruschew verfügt als Sekretär des wichtigen Sicherheitsrates, dessen Vorsitz Präsident Putin hat, über viel Einfluss. Der afghanische Ableger der Extremisten-Organisation Islamischer Staat (IS oder ISIS), ISPK , hat sich mehrfach zu der Tat bekannt, bei der am Freitag mindestens 139 Menschen getötet wurden.

Putin: Gerechte Strafe für Attentäter

Die Zahl der Komplizen der Attentäter wird nach Einschätzung des Inlandsgeheimdienstes FSB noch weiter steigen. Es seien noch mehr als die bislang festgenommenen elf Verdächtigen, sagte FSB-Chef Bortnikow den staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Interfax, RIA und Tass zufolge. Geheimdienste westlicher Staaten sowie der Ukraine hätten den Anschlag gebraucht, um Panik in Russland auszulösen, so die Behauptung aus Russland.

Militärexperte: Putin überspielt Schwächen im Machtsystem

Für die Darstellung von russischer Seite gibt es keine Belege. Nach dem Angriff auf die Konzerthalle hatte die Terrorgruppe ISPK die Tat für sich reklamiert. Das bringe "den Kreml in Erklärungsnot", erklärte ZDF-Reporter Armin Coerper. Präsident Putin habe in den vergangenen Jahren immer damit gepunktet, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, die IS-Täterschaft würde demnach "Kratzer an seinem Bild hinterlassen", so Coerper.