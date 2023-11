Schweiz-Wahl: Was die Rechtspopulisten der SVP stark macht

Was macht die SVP so erfolgreich? Drei Gründe für den Erfolg

Schweiz: Der Erfolg der SVP Am Sonntag wählt die Schweiz ein neues Parlament. Umfragen zufolge dürfte die rechtspopulistische SVP wieder mal gewinnen, diesmal sogar mit Abstand. 18.10.2023 | 2:14 min

1. Der Patriarch Christoph Blocher

2. Oppositions-Krawall trotz Regierungsverantwortung

Schon seit 2003 ist die SVP stärkste Kraft in der Schweiz und schafft dabei einen Spagat - Teil 2 des Erfolgsrezepts: Sie regiert zwar mit, schlüpft im Wahlkampf aber in die Oppositionsrolle, baut auf Hass und Hetze gegen Einwanderer.

Die Bundespolizei meldet einen Anstieg der Schleuserkriminalität und 98.000 unerlaubte Einreisen in 2023: Jetzt werden Kontrollen zur Schweiz, zu Polen und Tschechien verstärkt. 17.10.2023 | 1:30 min

"Wenn wir den Wahlkampf anschauen, dann klingt die SVP sehr ähnlich wie die deutsche AfD " sagt Politikwissenschaftler Michael Hermann. "Wenn wir aber die Regierungspolitik anschauen, dann klingt das doch ganz anders, dann klingt die SVP eher wie die CSU . Das hat mit dem System zu tun, man muss in der Schweiz konsensfähig sein, um zu regieren. Die SVP ist geübt in dieser Doppelrolle."

3. Anders als die AfD: Mit Volksabstimmmungen zur Volkspartei

In der EU, Norwegen und der Schweiz sind in diesem Jahr mehr als 800.000 Asylanträge gestellt worden. Deutschland folgt auf Platz 3 - mit einem Anstieg von 74 Prozent zum Vorjahr. 10.10.2023 | 0:24 min

Sie lanciert in der Regierung die meisten Volksabstimmungen, vermittelt so den Eindruck, zu handeln. Oft drehen sich die Referenden um das Thema Migration. Was rechtspopulistische Parolen angeht, haben die Schweizer anders als Deutsche keinerlei Berührungsängste, kennen kaum Tabus. Das rührt auch aus der Geschichte: Die NS-Zeit wurde und wird in der Schweiz deutlich weniger aufgearbeitet beziehungsweise thematisiert. Eins vermeiden die SVP-Spitzen tunlichst: sich öffentlich mit anderen Rechtspopulisten, wie der AfD, verbünden.