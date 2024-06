Boykott von AfD und BSW: "Eine Schande"

Halyna Jantschenko sitzt auf der Besuchertribüne. Die Ukrainerin ist Abgeordnete des Kiewer Parlaments Werchowna Rada und Mitglied im Nationalen Rat für Korruptionsbekämpfung. Etwas weiter unten, in den Reihen der Grünen-Bundestagsfraktion, sitzt Robin Wagener, der die deutsch-ukrainische Parlamentariergruppe im Bundestag leitet. Zwei Abgeordnete, zwei Länder, zwei Perspektiven:

ZDFheute : Was war die wichtigste Botschaft, die Präsident Selenskyj hinterlassen hat?

: Für mich war es die Botschaft, dass wir zusammenbleiben sollen. Denn das, was Russland zurzeit der Ukraine antut, hört nicht an der ukrainischen Grenze auf, sondern trifft ganz Europa. Und Putin und seine Leute werden nicht aufhören, weiter ihre Eroberungspläne zu verfolgen.

Ich weiß, dass die Abgeordneten in Sitzungswochen viel zu tun haben. Das war für unsere ukrainische Delegation ein wichtiges Symbol, dass so viele da waren.

Robin Wagener: Für mich war es die klare Botschaft am Ende, dass Europa ein Kontinent des Friedens ist. Denn wenn wir darüber sprechen, wann die Ukraine siegt, dann ist es der Friede in Europa. Das ist das Ziel. Während Putin den dauerhaften Krieg braucht, um seine Herrschaft zu stabilisieren, will die Ukraine Frieden.