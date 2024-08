Krieg "verlagert": Kiew räumt Militäraktion in Russland ein

Spricht erstmals den Vorstoß in der Grenzregion Kursk direkt an: Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj

Verteidigungsminister Olexander Syrskyj habe ihm über "die Vorverlagerung des Krieges in das Gebiet des Aggressors" berichtet, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Keine Informationen über den Stand des Vorstoßes nach Kursk

Über den aktuellen Stand des Vorstoßes der Truppen der Ukraine auf Gebiet Russlands machten weder Selenskyj noch die Militärs in Kiew genauere Angaben. In den vergangenen Tagen hatte Selenskyj lediglich indirekt Andeutungen zu dem Angriff in Richtung Kursk gemacht.

In der Region Kursk haben sich russische und ukrainische Truppen den fünften Tag in Folge Gefechte geliefert. "Die Streitkräfte schlagen weiterhin den versuchten Grenzdurchbruch der ukrainischen Armee zurück", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag mit. Die russischen Behörden kündigten Anti-Terroreinsätze in drei Grenzregionen an.