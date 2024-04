Slowakei: Stichwahl entscheidet Präsidentenwahl

In der Slowakei hat am Samstagmorgen die entscheidende zweite Runde der Präsidentschaftswahl begonnen. Rund 4,4 Millionen Wahlberechtigte sollen sich in einer Stichwahl zwischen dem sozialdemokratischen Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini und dem liberalen Ex-Außenminister und Diplomaten Ivan Korcok entscheiden. Beide hatten es aus dem ersten Wahlgang Ende März in die zweite Runde geschafft