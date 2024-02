Putins Krieger: Russische Armeeüberläufer packen aus

In einem außergewöhnlichen Filmprojekt blickt das ZDF hinter die Fassade der scheinbar übermächtigen russischen Armee. 27.02.2024 | 43:52 min

Wie tritt man einem russischen Überläufer gegenüber? Wie ist so ein kampfgewohnter Wagner-Söldner oder ein Bomber-Koordinator aus dem Syrieneinsatz? Wie ist der Frontoffizier aus dem Ukraine-Krieg im persönlichen Umgang, wie der Elitekämpfer einer berüchtigten Spezialeinheit? Es war schwer genug, sie aufzuspüren und ihr Vertrauen zu gewinnen. Das allein hat über Monate viel Annäherung und Vermittlung gebraucht, mit misstrauischen Korrespondenzen und Telefonaten.

Schließlich haben die vier sich bereit erklärt, mit dem ZDF vor der Kamera über ihre Offizierskarrieren in der russischen Armee zu sprechen und über ihre Motive, auszusteigen. Sie alle riskieren ihre Sicherheit und die ihrer Familien in Russland.

Ehemalige Offiziere verstecken sich vor russischem Geheimdienst

Gemeinsam ist diesen Männern, dass sie gerade erst aus dem Militär und ihrer Heimat Russland geflohen sind. Ansonsten sind sie grundverschieden wie die Truppenteile, für die sie jahrelang in teils hohen Rängen Verantwortung getragen haben. Wo sie sich nach ihrer Flucht befinden, muss geheim bleiben, denn die Männer fürchten, vom russischen Geheimdienst aufgespürt zu werden.

Seit zwei Jahren führt Russland einen erbitterten Krieg gegen die Ukraine. Kann die Ukraine noch gewinnen? ZDFheute live mit Ex-Nato-General Egon Ramms. 23.02.2024 | 37:27 min

Diese Atmosphäre prägt die Begegnungen mit ihnen. Witalij, der Ex-Major einer Spezialeinheit im russischen Gefängnissystem, kommt nach Mitternacht an eine Bushaltestelle irgendwo in Südosteuropa.

Igor, der Armee- und Söldnerveteran aus sechs Kriegen, spricht im Schatten eines verlassenen Neubauareals in Nordzypern mit dem ZDF. Andrej, der junge Funkoffizier aus dem Ukraine-Krieg, der in Wirklichkeit einen anderen Namen hat, berichtet in verregneten Hochhausschluchten in Kasachstans Hauptstadt Astana von seinen Erfahrungen. Der Luftwaffen-Offizier, der hier Nikolaj heißen soll, hält sich irgendwo am Rande von Europa auf. Er ist entschlossen und er ist hochnervös: Noch vor kurzem hat er in Russland den Ukrainern dabei geholfen, Überschallraketen auf ihrem Weg nach Kiew abzufangen.

Stolz und Begeisterung neben Demütigung und Kriegsverbrechen

Es sind diese existenziellen Umstände, die jenseits von Smalltalk sofort in eine hochintensive, mitunter atemlose Gesprächssituation versetzen. Jeder der vier erzählt nicht nur aus den Tiefen der Black Box russische Armee, sondern breitet sein ganzes Leben aus.

Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskrieges begegnet Katrin Eigendorf einer Drohneneinheit an der Front und freiwilligen Ärzten, die sich um verwundete Soldaten kümmern. 22.02.2024 | 37:07 min

Sie haben sich bewusst für die Militärkarriere entschieden, um dazu zu gehören - aus Stolz und Begeisterung für die Aufgabe oder aus dem Wunsch, endlich etwas zu werden. Sie berichten von Zweifeln und Sinnfragen, die sich in den Dienstalltag schleichen. Sie erleben Betrug und Demütigung. Sie sehen oder begehen Kriegsverbrechen, verlieren Kameraden, die getötet werden oder sich umbringen. So sitzen sie vor uns und reden viele Stunden. Und was man in den Gesprächen hört, ist manchmal tief berührend, manchmal tief verstörend.

Ehemalige russische Offiziere gebrandmarkt

Das ist es, was bis heute von diesen Treffen zurückbleibt: das Gefühl einer tiefen Widersprüchlichkeit. Man begegnet keinen Monstern, aber auch keinen Heiligen. Man erkennt den Mut, den sie aufbringen, um sich aufzulehnen und darüber öffentlich zu sprechen. Sie alle sind bereit, über Kriegsverbrechen ihrer Einheiten vor internationalen Staatsanwälten auszusagen.

Die Ukraine steht an fast allen Frontabschnitten unter Druck: Ihre Soldaten kämpfen nicht nur gegen eine immense Übermacht der russischen Armee, sondern auch gegen Kriegsmüdigkeit. 13.02.2024 | 7:56 min