Kreml-Leaks: Putins Macht über das Russische Rote Kreuz

Der Kreml plant offenbar, in den bereits russisch besetzten Gebieten vier regionale und 62 lokale Zweigstellen des Russischen Roten Kreuzes aufzubauen, wie es in einem internen Dokument aus dem Dezember 2022 heißt. Diese sollten, heißt es an anderer Stelle, die humanitären Aufgaben des IKRK ersetzen.