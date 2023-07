Strack-Zimmermann wies auch darauf hin, dass Deutschland der zweitgrößte Geldgeber dieser Organisation sei. "Wir haben in 2022 etwa 25 Millionen Euro bereitgestellt", sagte sie. Aus der Ukraine seien aber wiederholt Zweifel an der Arbeit des IKRK laut geworden. "Wir und jedes Opfer erwarten, dass das IKRK sofort Rechenschaft darüber ablegt, was es in den letzten 17 Monaten nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine geleistet und was es unterlassen hat", sagte sie.