Wie Kriegsgefangene in der Ukraine leben

Russische Kriegsgefangene in der Westukraine.

Im Gänsemarsch, die Augen gesenkt, marschieren die Kriegsgefangenen in ihrer Arbeitskleidung und in Stiefeln in Richtung Kantine zum Mittagessen. Es gibt Erbsensuppe, Buchweizenbrei und Rote-Bete-Salat mit Brot. Plötzlich stehen alle auf und rufen gleichzeitig auf Ukrainisch: "Danke für das Essen!".