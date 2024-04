Nahost: Spanien will bald Palästinenserstaat anerkennen

Sánchez: Reaktion von Israel "völlig unverhältnismäßig"

Zugleich griff er die israelische Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an. "Die völlig unverhältnismäßige Reaktion der israelischen Regierung auf den Terroranschlag der Hamas setzt Jahrzehnte des humanitären Rechts außer Kraft und droht, den Nahen Osten und damit die ganze Welt zu destabilisieren." In der Region spiele sich eine der beklagenswertesten humanitären Katastrophen dieses Jahrhunderts ab.

Vergangenes Jahr hatte Israel empört auf Kritik aus Madrid reagiert, seine Botschafterin zurückbeordert und Spaniens Botschafterin in Israel ins Außenministerium einbestellt. Die Ministerin für Sozialrechte, Ione Belarra, hatte unter anderem gesagt, dass niemand den Schmerz leugne, den der Hamas-Angriff in Israel verursacht habe, aber "Israel leugnet den Schmerz der Palästinenser".

Die israelische Armee hat die Stadt im Süden des Gazastreifens in Trümmern liegend verlassen. Den zurückgekehrten Palästinensern fehlt es in Chan Junis weiterhin am Nötigsten.

Streit um Zweistaatenlösung im Nahen Osten

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze verübt hatten. Dabei wurden mehr als 1.200 Menschen getötet und etwa 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.