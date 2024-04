Gaza-Krieg: USA legen offenbar neuen Vorschlag vor

Die USA haben bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe laut Medienberichten einen neuen Kompromiss vorgeschlagen. Demnach sieht der von CIA-Direktor William Burns am Sonntag in Kairo präsentierte Kompromiss vor, dass im Zuge einer sechswöchigen Feuerpause 40 der mehr als 100 von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freikommen.

Im Gegenzug soll Israel 900 palästinensische Häftlinge freilassen - darunter 100, die wegen Mordes an Israelis zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf arabische Vermittler. Israel solle zudem bis zu 150.000 vertriebenen Palästinensern die Rückkehr in den Norden Gazas gestatten.

Die israelische Armee hat die Stadt im Süden des Gazastreifens in Trümmern liegend verlassen. Den zurückgekehrten Palästinensern fehlt es in Chan Junis weiterhin am Nötigsten.

USA warten auf Antwort der Hamas

Die Hamas-Delegation wiederum verließ Kairo am Sonntagabend für Beratungen mit ihrer Spitze. Man warte jetzt auf die Antwort des Anführers der Hamas in Gaza, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung, John Kirby. Dies könne ein paar Tage dauern.

Welche Geiseln sollen freigelassen werden?

Rückkehr bei Zivilisten: Israel angeblich zu Kompromiss bereit

Israel habe zudem deutlich gemacht, dass es Kompromisse bei der Frage der Rückkehr von Zivilisten in den nördlichen Gazastreifen eingehen würde, wenn die Hamas sich auf diesen Aspekt der Vereinbarung einlassen sollte, hieß es. So sehe der US-Vorschlag einen schrittweisen und fast vollständigen Rückzug Israels aus dem Korridor vor, der das Küstengebiet teilt und vertriebene Palästinenser an einer Rückkehr in den Norden hindert.