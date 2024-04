Attentat in Sydney: Angst in der assyrischen Gemeinde

Assyrer sind eines der ältesten christlichen Völker der Welt und gelten als das indigene Volk Mesopotamiens. Sie leben als ethnische und religiöse Minderheit in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens, insbesondere im heutigen Irak, Syrien Libanon und der Türkei Mittlerweile lebt der Großteil der Assyrer aufgrund von immer wiederkehrenden Verfolgungen, Vertreibungen und Genozid-Erfahrungen in der Diaspora. Darunter fällt der Völkermord an den christlichen Minderheiten im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkrieges, das Massaker in der irakischen Stadt Simele 1933, aber auch Vertreibungen durch Islamisten wie dem Islamischen Staat im Irak und in Syrien.