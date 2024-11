Menschen, bei denen Essen knapp ist, gibt es überall in der Stadt, die meisten von ihnen in der Bronx. Dort haben nach Angaben der gemeinnützigen Organisation "Food Bank For New York City" derzeit etwa 20 Prozent der Einwohner Schwierigkeiten, sich Miete und Essen leisten zu können. Die Zahl der Betroffenen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Verantwortlich dafür war laut "Food Bank" auch die Corona-Pandemie , in der viele ihren Job verloren. Ein weiterer Grund seien demnach die Immigranten , die seit Jahren Zuflucht in der Metropole suchen, sich das Leben in New York City aber nicht leisten können.