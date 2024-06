Unicef: Jedes vierte Kleinkind von Ernährungsarmut betroffen

Die am Donnerstag veröffentlichte Analyse wurde in knapp 100 Ländern durchgeführt und soll aufzeigen, wie viele Kinder keinen Zugang zu abwechslungsreicher Ernährung haben, die für optimales Wachstum und Entwicklung notwendig ist.

Mangel an Grundnahrungsmitteln

In der Folge sind sie bis zu 50 Prozent häufiger von schweren Formen der Unterernährung betroffen.

Für Kinder, die nur zwei Nahrungsmittelgruppen pro Tag zu sich nehmen, zum Beispiel Reis und etwas Milch, ist das Risiko doppelt so hoch, an schweren Formen der Mangelernährung zu leiden.

Weltweit überleben nach Einschätzungen von Unicef mehr Kinder als je zuvor die ersten Lebensjahre. Die meisten Todesfälle gab es in Subsahara-Afrika und Südasien.

Zwei Drittel der betroffenen Kinder leben in nur 20 Ländern

Von den 181 Millionen betroffenen Kindern weltweit leben zwei Drittel in nur 20 Ländern, davon jeweils 64 Millionen in Afrika und Südasien.

So leidet in Afrika jedes dritte Kind unter fünf Jahren unter schwerer Ernährungsarmut, heißt es in dem Bericht.