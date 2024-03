Somalia in Not: 1,7 Millionen Kinder hungern

Fast die Hälfte der global benötigten humanitären Hilfe soll den Vereinten Nationen zufolge Menschen in Afrika zugutekommen. Die größten "vergessenen Krisen" der Welt vollziehen sich laut der international tätigen Hilfsorganisation Care allesamt in Afrika. Einige Beispiele: In Angola benötigen 7,3 Millionen Menschen humanitäre Hilfe. In Burundi leiden 5,6 Millionen Kinder unter chronischer Unterernährung. Im Senegal und in Sambia sind jeweils circa 1,4 Millionen von Hunger betroffen.Was diese und andere Krisenländer Afrikas eint: Sie leiden neben Armut, sozialer Ungleichheit, ökonomischen Schocks und Konflikten besonders unter den Folgen des Klimawandels. Ein Beispiel: "Die mehrjährige Dürre von 2022/23 und der El-Niño von Oktober bis Dezember 2023 betrafen viele Länder im Osten und am Horn von Afrika und verursachten weitreichende Verwüstungen und den Verlust von Menschenleben", berichtet Abdinur Elmi, Care-Nothilfedirektor in Somalia.