Gefahr für Demokratie: Senegal stürzt in Verfassungskrise

Ob der Senegal in der instabilen Lage auch für Avancen Russlands empfänglich ist wie etwa Mali ? Durchaus möglich, sagt Caroline Hauptmann. Vor allem warnt sie vor sicherheitsrelevanten Risiken: "Die Grenzen zu Mali sind durchlässig, und schon jetzt gibt es Hinweise auf lokale kriminelle Netzwerke." Dschihadisten in der Sahelzone könnten damit weiter an Einfluss gewinnen. Und der Westen sein letztes Bollwerk in der Region verlieren.