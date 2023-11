Russland: Niger und Mali als neue Partner in der Sahelzone

In Gao, im Norden Malis, versucht die Uno seit einem Jahrzehnt die Lage zu stabilisieren. Auch die Bundeswehr hat sich maßgeblich an der Minusma-Mission beteiligt. Jetzt aber packt sie zusammen. Waffen, Computer und sensibles Gerät werden in Kisten verstaut. Bis Ende Dezember werden die internationalen Truppen das Land verlassen. Die Regierung in Mali setzt auf Russland als neuen Partner.