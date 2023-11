Abzug der UN-Soldaten: In Mali nimmt die Gewalt weiter zu

Bei einem Flugzeugabsturz in Mali sind mutmaßlich mehrere malische Soldaten und russische Wagner-Söldner getötet worden. Ein Vertreter des im Rahmen der UN-Mission Minusma in Mali vertretenen Einsatzkommandos der Bundeswehr bestätigte der Nachrichtenagentur AFP den Vorfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand war am Samstagmorgen in der Stadt Gao ein Flugzeug des russischen Typs IL-76 über die Landebahn hinausgeschossen.