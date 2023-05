Die Bundeswehr will aber auch nach dem Abzug aus Mali in der Sahel-Region präsent bleiben - mit steigender Entwicklungshilfe im Rahmen einer neuen Sahel-Strategie, sowie militärisch im Nachbarstaat Niger. Mit bis zu 60 deutschen Soldatinnen und Soldaten will sie sich an einer EU-Mission zur Ausbildung der nigrischen Streitkräfte beteiligen. Zum Vergleich: An der Minusma-Mission in Mali beteiligten sich aktuell noch 1.100 Bundeswehrangehörige.