Schulzes komplizierte Mission in Burkina Faso

Und da bieten sich natürlich autoritäre Staaten wie Russland, aber auch wie Iran oder die Türkei an, weil sie eben keine politischen Konditionen an ihr Engagement und ihre Kooperation knüpfen, wie das bei westlichen Staaten meist der Fall ist, also indem zum Beispiel Menschenrechtsstandards eingefordert werden oder demokratische Prinzipien.