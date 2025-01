Ohne Erklärung der US-Regierung: TikTok-Sperre droht

TikTok könnte in den USA bald gesperrt sein.

Die Videoplattform TikTok wird nach eigenen Angaben ihre Anwendung in den USA ab Sonntag sperren, wenn die US-Regierung ihr nicht Klarheit über ein Gesetz zur Verbannung des Dienstes aus den App-Stores von Google und Apple verschaffe.

Wenn die Regierung unter Präsident Joe Biden "nicht umgehend eine endgültige Erklärung abgibt", die sicherstelle, dass das Gesetz nicht durchgesetzt werde, "wird TikTok leider gezwungen sein, am 19. Januar" offline zu gehen, erklärte das Unternehmen am Freitag.

TikTok scheitert mit einer Klage vor dem Supreme-Court. Damit könnte die App am Sonntag aus den App-Stores verschwinden. Doch weder Biden, noch Trump wollen das sofort durchsetzen.

Gesetz sieht Verkauf von TikTok vor

Der Oberste US-Gerichtshof hatte am Freitag eine Klage der Plattform abgewiesen. Den Richtern zufolge beschränke das entsprechende US-Gesetz nicht das von der Verfassung garantierte Recht auf Redefreiheit. "Der Kongress hat entschieden, dass die Veräußerung notwendig ist, um gut begründete Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit in Bezug auf die Praxis der Datenerhebung und die Beziehungen zu einem ausländischen Gegner zu berücksichtigen", erklärt das Oberste US-Gericht.

Sollte ein Verbot der Social-Media-Plattform "TikTok" in den USA Erfolg haben, erwägt China wohl einen Verkauf an den Trump-nahen Milliardär Elon Musk. Frank Bethmann berichtet.

Trump will die Situation "prüfen"

Trump, der einen Bann ablehnt und am Montag seine zweite Amtszeit als US-Präsident antritt, erklärte in seinem Onlinedienst Truth Social, die Entscheidung des Supreme Court sei so zu erwarten gewesen und müsse respektiert werden.