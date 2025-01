Trump-Sprecherin verkündet zahlreiche Abschiebungen

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Steigerung zur Biden-Administration? Fraglich

Militär für Abschiebeflüge genutzt

Demnach bleiben die Aktionen der neuen Regierung hinter dem zurück, was Trump und seine Leute markig als nie dagewesenes Abschiebeprogramm angekündigt hatten. Allerdings könnten die Festnahmen und Abschiebungen von Migranten in den kommenden Wochen und Monaten noch deutlich zunehmen.

In seiner Antrittsrede hatte Trump angekündigt, "Millionen und Abermillionen" irregulärer Migranten abschieben zu wollen. In den USA leben geschätzte elf Millionen Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere. Bereits jetzt ist allerdings neu, dass Trump das Militär für Abschiebeflüge einspannt.

"Das goldene Zeitalter beginnt jetzt", so Donald Trump bei seiner Amtseinführung. Sehen Sie hier die Rede in voller Länge.

Experte sieht "reine Propaganda-Operation"

Was Trump bereits gelungen ist, ist die große Angst vor Abschiebungen unter Einwanderern zu schüren. In Mexiko laufen bereits die Vorbereitungen zur Aufnahme abgeschobener Menschen auf Hochtouren. In der Grenzstadt Matamoros errichteten Marinesoldaten am Donnerstag olivgrüne Zelte, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.