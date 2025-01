Trump und die EU: Wie abhängig ist Europa von US-Energie?

US-Präsident Donald Trump macht Druck: Europa soll mehr Gas und Öl aus den USA kaufen. Die Botschaft ist klar, doch kann er die EU mit seinen Drohungen wirklich in die Knie zwingen?

Trumps Machtspiel mit LNG-Lieferungen

Ist LNG Trumps Druckmittel? Die Gasimporte aus den USA nach Europa seien bereits stark gestiegen, sagt Malte Küper vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Im vergangenen Jahr bezog die EU 17 Prozent ihres Gases aus den USA. Dennoch sei die Abhängigkeit weit geringer als früher von Russland . Zudem sinkt der europäische Gasverbrauch.

Trotzdem warnt Küper vor zu viel Gelassenheit. "Die USA bleiben auf absehbare Zeit der größte LNG-Exporteur weltweit", sagt er. Gleichzeitig sei der Markt so angespannt, dass jede Störung die Preise in die Höhe treiben könne. Machtspiele um US-Gas könnten Europa also teuer zu stehen kommen.