Benzin und Diesel: Darum wird Tanken aktuell wieder teurer

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

So viel macht der höhere CO₂-Preis aus

Insgesamt hat die CO₂-Abgabe einen eher geringen, aber spürbaren Anteil an den Kraftstoffpreisen. Beim Benzinpreis macht sie seit Jahresbeginn insgesamt etwa 15,7 Cent pro Liter aus. Hinzu kommen 65,4 Cent Energiesteuer, 19 Prozent Mehrwertsteuer und "den übrigen Anteil von etwa 40 Prozent machen Kosten und Gewinne aus", erklärt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel. Beim Diesel macht der CO₂-Preis etwa 17,3 Cent pro Liter aus. Die Energiesteuer liegt hier bei 47 Cent, die Mehrwertsteuer ebenfalls bei 19 Prozent. Der Rest auch hier: Gewinne und Kosten für Rohöl. Die höhere CO₂-Abgabe "soll einen Anreiz für klimafreundlichere Alternativen wie Elektroautos geben", erklärt Anne Sophie Feil aus dem ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen. "Das Geld fließt in den Klima- und Transformationsfonds, aus dem der Umstieg auf grüne Technologien und eine modernere Wirtschaft finanziert werden soll."

So viel macht der gestiegene Ölpreis aus

Neben dem gestiegenen CO₂-Preis spüren Autofahrer aktuell vor allem den Anstieg des Ölpreises. Der war im Herbst 2024 deutlich gesunken und hatte für die günstigeren Preise an den Tankstellen gesorgt. Seit Ende Dezember steigt er wieder spürbar an - auf bis zu 81 US-Dollar in dieser Woche.

Verstärkt wird der Effekt in Deutschland durch den aktuell schwächelnden Euro. Für einen Euro gibt es aktuell nur noch 1,03 US-Dollar, im Sommer waren es noch bis zu 1,12 US-Dollar. Bei einem Ölpreis von 80 US-Dollar kostet das Barrel in der Euro-Zone aufgrund des aktuell schlechteren Wechselkurses über 6 Euro mehr als noch im Sommer.

Darum ist der Ölpreis zuletzt gestiegen

Darum ist noch unklar, wie es beim Ölpreis weitergeht

"Marktanalysten gehen davon aus, dass der Preis 2025 - genau wie im vergangenen Jahr - nach oben und unten ausschlagen wird, in der langen Frist jedoch stabil bleibt", sagt Feil. Russland könne neue Absatzwege für sein Öl finden und die Auswirkungen der Sanktionen so mittelfristig abschwächen.

Darauf können Autofahrer beim Tanken achten

Dann seien die Preise im Tagesverlauf am Großteil der Tankstellen in Deutschland in der Regel am günstigsten, erklärt Hölzel.