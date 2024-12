Prognose für Spritpreise: Womit der ADAC 2025 rechnet

Im Durchschnitt des auslaufenden Jahres wird der Preis für Superbenzin der Sorte E10 laut Prognose bei 1,74 Euro pro Liter liegen, für Diesel bei 1,65 Euro. Änderungen in den letzten Tagen des Jahres dürften daran kaum etwas ändern.

Der Sprit ist im Moment so günstig wie schon lange nicht mehr. Woran das liegt und wie die Chancen stehen, dass es dabei bleibt, berichtet ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann.

ADAC: Keine Rückkehr zu Benzinpreisen unter 1,40 Euro erwartet

Öl wurde billiger

Die Ölpreise stiegen 2024 zunächst, gerieten dann wegen schwacher Nachfrage in China und Europa unter Druck. Konflikte wie der Ukraine-Krieg und Nahost-Konflikt sorgten für Verunsicherung, führten aber nicht zu höheren Preisen, da die Förderung stabil blieb.

Die Zeiten, in denen China der Treiber der globalen Ölnachfrage war, dürften vorbei sein.

CO2-Preis steigt auf 55 Euro pro Tonne

Es kommt also vor allem auf das Öl an, wie es weitergeht. Eine kleine Änderung für das kommende Jahr ist bereits absehbar: Wenn zum 1. Januar der C02-Preis von 45 auf 55 Euro pro Tonne steigt, dürfte sich das auch an der Zapfsäule bemerkbar machen. Rund drei Cent pro Liter macht das aus.