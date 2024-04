Ölpreis-Schock an Zapfsäule bleibt nach Irans Angriff aus

Der Ölpreis ist nach dem Angriff Irans auf Israel leicht gesunken. Das mag einige wundern. Denn der Iran ist der siebtgrößte Ölproduzent weltweit und hat damit eine gewichtige Rolle auf dem internationalen Weltmarkt. In der Vergangenheit haben kriegerische Auseinandersetzungen in der Region stets zu einem Anstieg des Ölpreises geführt.

Der Preis wird wohl nur so lange moderat bleiben, solange sich die Lage im Nahen Osten nicht weiter verschärft. Politik-Experten haben Hoffnung, dass die neue Krise bis auf Weiteres eingegrenzt bleibt. Am Montagmorgen kostete in Deutschland ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent rund 90 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 44 Cent auf 85,22 Dollar.

Ölpreis war zuvor stark gestiegen

In der Nacht zum Sonntag dann griff der Iran erstmals von seinem Staatsgebiet aus direkt Israel mit Drohnen und Raketen an. Teheran bezeichnete die Angriffe als Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Angriff auf ein iranisches Konsulatsgebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus, bei dem am 1. April unter anderem zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden getötet worden waren. Der Iran hat angekündigt, dass offenbar keine weiteren Angriffe geplant seien.

Mögliche Auswirkungen der Ölpreis-Entwicklung

US-Regierung warnt Israel vor Vergeltungsmaßnahmen

Die Lage im Nahen Osten könnte nicht weiter eskalieren, wenn die israelische Regierung dem Rat der US-Regierung folge und auf Vergeltungsmaßnahmen verzichte, heißt es in einer Analyse von Rohstoffexperten der Investmentbank RBC Capital Markets. Alles klingt also äußerst fragil und die Lage am Ölmarkt ist nur so lange entspannt, bis etwas Unvorhergesehenes passiert, was derzeit wahrscheinlich sein könnte.