Milliardenerfolg aus China: Was macht Temu so günstig?

Online-Angriff aus China : Milliardenerfolg: Was macht Temu so günstig?

von Peter Böhmer 12.04.2024 | 20:00 |

Lilli war klar, an Karneval geht sie als Barbie. Ein pinkes Shirt hatte sie, den Rock bestellte sie für nur 7,49 Euro bei Temu. Was aber macht die umstrittene Plattform so billig?