Temu & Co.: Politik nimmt Schnäppchen-Plattformen ins Visier

Seit April 2023 macht die chinesische Online-Handelsplattform in Deutschland Marktgrößen wie Amazon, ebay, Otto und Kaufland Konkurrenz. Temu gehört zur PDD Holding, die laut Statista im Jahr 2022 einen Rekordumsatz in Höhe von 130,56 Milliarden Yuan (circa 17 Milliarden Euro) erreicht hat.



Umfragen zufolge hat inzwischen jeder vierte Deutsche bereits bei Temu eingekauft. Als Online-Marktplatz ermöglicht Temu es Händlern, ihre Produkte direkt an den Endkunden zu verkaufen. Diese bieten zu extrem niedrigen Preisen ein breites Warenangebot an: von Mode- und Kosmetikartikeln über Elektronik bis hin zu Küchengeräten, Schulbedarf und vielem mehr. Bei den angebotenen Artikeln handelt es sich laut Verbraucherzentralen "meist um No-Name-Produkte".