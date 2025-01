Trumps Amtseinführung: Bolsonaro darf nicht, Xi will nicht

Im Weißen Haus in Washington laufen die Vorbereitungen für die Amtseinführung auf Hochtouren.

Wenn Donald Trump am Montag offiziell ins Amt des Präsidenten der USA eingeführt wird, werden zwei geladene Gäste voraussichtlich nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen: Jair Bolsonaro , der rechtspopulistische Ex-Präsident von Brasilien, und Xi Jinping , Staatspräsident von China.

Gericht verhindert Bolsonaros Ausreise

In Brasilien verweigerte der Oberste Gerichtshof Bolsonaro die Herausgabe seines Passes - wegen drohender Fluchtgefahr. Der Pass des Ex-Präsidenten war im Zuge der Ermittlungen wegen der mutmaßlichen Planung eines Staatsstreichs nach seiner Wahlniederlage 2022 gerichtlich eingezogen worden.

China schickt Vizepräsidenten

Während der passlose Bolsonaro also wahrscheinlich nicht in die USA reisen darf, verzichtet der chinesische Präsident Xi Jinping freiwillig auf einen Besuch im Kapitol. Das chinesische Außenministerium teilte mit, Vizepräsident Han Zheng werde stattdessen als Sondergesandter zur Amtseinführung des designierten Präsidenten geschickt.

Trump droht China mit Handelszöllen

Trump hatte Xi laut US-Medienberichten bereits im November vergangenen Jahres zu der Zeremonie am 20. Januar in Washington eingeladen. Der Schritt galt als ungewöhnlich, da üblicherweise Diplomaten ihre Länder bei der Amtseinführung vertreten. Beobachter sahen darin einen Versuch, das angespannte Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu lockern.

Nach seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus will Donald Trump Mexiko, Kanada und China mit höheren Zöllen belegen. Dies werde eine seiner ersten Amtshandlungen sein, kündigte er an.

Schon vor seinem Amtsantritt hatte Trump China mit weiteren Zöllen gedroht, was die Handelsbeziehungen der beiden Länder verschlechtern dürfte. Außerdem berief er einige scharfe China-Kritiker in sein Regierungsteam, zum Beispiel den künftigen Außenminister Marco Rubio. All das deutet auf einen harten Kurs Washingtons gegen Peking hin.