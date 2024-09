Jair Bolsonaro - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der brasilianische Politiker Jair Bolsonaro war von 2019 bis 2022 der Präsident von Brasilien . Sein Nachfolger Luiz Inacio Lula da Silva setzte sich in der Stichwahl 2022 knapp gegen Bolsonaro durch. Er vertritt rechtspopulistische bis rechtsextreme sowie neoliberale Positionen und stand schon mehrfach für seine öffentlichen Aussagen in der Kritik. 2023 wurde Bolsonaro des Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen und verlor für acht Jahre seine politischen Rechte. ZDFheute informiert zu Jair Bolsonaro aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Biografie

Jair Messias Bolsonaro wurde 1955 in Glicério, São Paulo geboren. Er trat 1973 in die brasilianische Armee ein und absolvierte die Militärakademie, wo er zum Hauptmann aufstieg. Nach seiner militärischen Karriere wechselte er in die Politik und wurde 1988 in den Stadtrat von Rio de Janeiro gewählt. 1991 wurde Bolsonaro als Abgeordneter in das brasilianische Parlament gewählt, wo er sieben Amtszeiten lang diente. 2018 kandidierte er für die Präsidentschaft und gewann die Wahl. Nach seiner Amtszeit von 2019 bis 2022 kandidierte er für eine zweite Amtsperiode, wurde aber von Luiz Inacio Lula da Silva mit einem knappen Ergebnis in der Stichwahl geschlagen. 2023 sprach ihn das oberste Wahlgericht wegen Amtsmissbrauchs schuldig und er verlor für acht Jahre seine politischen Rechte. Es laufen außerdem Ermittlungen gegen Bolsonaro wegen eines versuchten Putsches nach seiner Wahlniederlage 2022 und der Abschaffung des demokratischen Rechtsstaates.