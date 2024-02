Bolsonaro: Kommt Brasiliens Ex-Präsident bald in Haft?

Archiv, 25.02.2024: Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro begrüßt seine Anhänger während einer Kundgebung in Sao Paulo, Brasilien.

Es ist fast, als hätte Jair Bolsonaro die Präsidentschaftswahlen nicht verloren: Tausende Fans sind am Sonntagnachmittag zu einer Pro-Bolsonaro-Demonstration auf die Avenida Paulista in Sao Paulo gekommen. Sie tragen grün-gelbe Fußballtrikots und haben stundenlang ausgeharrt, um ihren "Mythos", wie sie Bolsonaro nennen, aus der Nähe zu sehen.

Aber Bolsonaro ist nicht mehr Präsident Brasiliens , er hat 2022 die Wahlen gegen Luiz Inácio Lula da Silva verloren und kurz darauf auch per Gerichtsentscheid das Recht, gewählt zu werden. Vieles deutet darauf hin, dass er schon bald wegen versuchten Putsches vor Gericht stehen wird.

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro hat bei einer Großkundgebung den Vorwurf eines Putschversuchs zurückgewiesen. Er warf seinem Nachfolger da Silva vor, ihn politisch zu verfolgen. 26.02.2024 | 0:23 min

Bolsonaro soll seine Minister auf Putsch eingeschworen haben

Durch seinen "aggressiven Wir-gegen-alle-anderen-Dialog" habe Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro zum Sturm auf den Kongress beigetragen, so ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath. 10.01.2023 | 2:56 min

Entwurf zu einem Putsch-Dekret zu Neuwahlen

Den Worten folgten Taten. So erfuhr die Polizei aus der Kronzeugenaussage von Bolsonaros Ex-Assistenten vom Entwurf eines mutmaßlichen Putsch-Dekrets. Es ordnete Neuwahlen und die Verhaftung von Verfassungsrichtern an. Laut Ermittlungsakten soll der damalige Präsident im November 2022, Tage nach seiner knappen Wahlniederlage, persönlich Änderungen an dem Text angeordnet haben.