Zensur-Streit: Brasiliens Justiz ermittelt gegen Elon Musk

Elon Musk gilt als Verfechter der freien Rede. Zuletzt wurde seine Plattform X jedoch in Brasilien auch zur Verbreitung von Desinformation genutzt. Jetzt wird gegen Musk ermittelt.

Im Streit um angebliche Zensur durch einen Richter hat der Oberste Gerichtshof in Brasilien eine Untersuchung gegen den High-Tech-Milliardär Elon Musk eingeleitet. Musk hatte Richter Alexandre de Moraes vorgeworfen, durch die Sperrung einzelner Konten auf der Plattform X die freie Meinungsäußerung einzuschränken. De Moraes warf dem Besitzer der Plattform daraufhin am Sonntag eine "kriminelle Instrumentalisierung" des Kurzbotschaftendienstes vor.

Moraes drohte dem reichsten Menschen der Welt mit einer Geldstrafe in Höhe von etwa 20.000 Dollar für jedes Konto, das entgegen der Entscheidung des Gerichtshofs wieder freigeschaltet wird. "Soziale Netzwerke sind kein rechtsfreier Raum", schrieb der Richter in Großbuchstaben in seiner Verfügung.