Trumps Amtsantritt: Wie sich die USA verändern werden

Trump unterschrieb an seinem ersten Tag zahlreiche Dekrete. Unter anderem rief er den Notstand an der Grenze zu Mexiko aus und begnadigte Verurteilte der Kapitol-Erstürmung.

"Können Sie sich vorstellen, dass Biden so etwas macht? Ich glaube nicht", sagt Donald Trump , als er in der Sportarena vor 20.000 Anhängern auf der Bühne sitzt und kurz nach seinem Amtsantritt als US-Präsident Dekrete unterscheibt.

Seine Reden und Auftritte, die Welle an Dekreten - vieles von dem, was Trump am ersten Tag tut, ist beispiellos und wäre unter seinem Vorgänger Joe Biden und vielen Präsidenten vor ihm undenkbar gewesen. Welche Beobachtungen allein der erste Tag zulässt, erklärt der Politikwissenschaftler Jack Goldstone von der George-Mason-University im US-Bundesstaat Virginia.

1. Trumps USA richte sich außenpolitisch komplett neu aus

2. Trumps USA werde innenpolitisch autoritärer

Fast untergegangen sei in der Flut von Unterschriften ein Dekret, das von der US-Regierung fordere, Bemühungen zur Bekämpfung von Falschinformationen als verbotene Zensur zu behandeln. "Damit ist der Weg frei, um die Wahrheit durch eine Flut von Fehlinformationen zu überschwemmen, sprich: zu begraben", so Goldstone.

3. Trumps USA entwickele sich zur Oligarchie

In der Vergangenheit hätten US-Präsidenten ihr gesamtes Vermögen in einen Treuhandfonds (Blind Trust) eingebracht, damit sie keine Politik machen können, die ihrem Privatvermögen nutze, erklärt Goldstone. Trump habe eine Präsidentschaft geschaffen, in der "alles, was er tut, ausdrücklich zur Vermehrung seines Reichtums genutzt werden kann".