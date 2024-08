Warum US-Medien Leaks aus Trump-Lager zurückhalten

Trump und sein Team hatten im Präsidentschaftswahlkampf 2016 dazu ermutigt, über Dokumente zum Clinton-Lager zu berichten, die Wikileaks von Hackern erhalten hatte. Die Angelegenheit schlug große Wellen: In einem Bericht der britischen BBC wurden "18 Enthüllungen aus den gehackten Clinton-E-Mails von Wikileaks" versprochen. Der damalige Clinton-Wahlkampfsprecher Brian Fallon sagte damals, dass es verblüffend sei, wie die Faszination über das, was enthüllt worden sei, die Bedenken wegen russischer Hackerangriffe schnell ersetzt habe. "So, wie es Russland wollte."



Im Gegensatz zu jetzt, wurde das geleakte Material damals für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wodurch der Druck auf Nachrichtenmedien stieg, etwas dazu zu veröffentlichen. Das hatte zur Folge, dass in einigen Fällen Medien das Material als schädlicher für Clinton darstellten, als es das war, wie die Kommunikationsprofessorin Kathleen Hall Jamieson von der University of Pennsylvania sagte.



Quelle: AP