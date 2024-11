Schweigegeldprozess: Entscheidung zu Trump-Immunität fällt

Im Schweigegeldprozess gegen Ex-US-Präsident Trump wird das Strafmaß doch erst Mitte September verhängt. Grund dafür ist ein Urteil des Supreme Court zur Immunität von Präsidenten. 03.07.2024 | 0:24 min

Nach seiner ersten skandalträchtigen Amtszeit erhob die US-Justiz in vier Strafverfahren Anklage gegen Donald Trump , unter anderem wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten. Drei der vier Anklagen werden den wiedergewählten Republikaner noch mehr allzu sehr behelligen: Sie werden zu den Akten gelegt oder vertagt.

Allein im Schweigegeldprozess steht nach Trumps Verurteilung im Mai noch das Strafmaß aus - ob es noch vor seinem Amtsantritt verkündet wird, ist allerdings höchst fraglich.

Stellt Richter das Verfahren ein?

Der New York Richter Juan Merchan will an diesem Dienstag entscheiden, ob das Verfahren gegen den künftigen Präsidenten um die Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin eingestellt wird oder nicht. Wenn ja, dann wäre Trump kein verurteilter Straftäter mehr.

Donald Trump ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der strafrechtlich angeklagt und verurteilt wird. Ein politisches Beben, ausgelöst durch Ex-Pornostar Stormy Daniels. 11.07.2024 | 104:24 min

Sollte Merchan das Verfahren aufrechterhalten und auch wie bislang geplant am 26. November das Strafmaß verkünden, so würde die Strafe - etwa gemeinnützige Arbeit, Hausarrest oder gar Haft - ohnehin erst greifen, wenn Trump seine zweite Amtszeit beendet hat und alle Rechtsmittel ausgeschöpft wurden. Merchan könnte aber auch die Verkündung des Strafmaßes auf einen Zeitpunkt nach der zweiten Amtszeit verschieben. Davon abgesehen sind die in diesem Fall erhobenen Vorwürfe - Fälschungen von Geschäftsunterlagen - deutlich geringfügiger als in den anderen drei Verfahren.

Verfahren auf Bundesebene laufen noch

Der Sonderermittler Jack Smith führt bereits Gespräche mit dem Justizministerium über eine Einstellung der beiden Verfahren auf Bundesebene. In einem davon ist Trump wegen der Verschwörung zum Betrug an seinem eigenen Land angeklagt. Dabei geht es um seine Versuche, durch unbelegte Betrugsvorwürfe seine Wahlniederlage 2020 zu kippen, und um seine Rolle bei der Erstürmung des Kapitols durch seine radikalen Anhänger am 6. Januar 2021.

Im zweiten Verfahren auf Bundesebene ist er angeklagt, als geheim eingestufte Regierungsakten in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida gelagert zu haben. Das Justizministerium verweist gegenüber Smith auf die lange eingeübte Praxis, die es verbiete, einen amtierenden US-Präsidenten strafrechtlich zu verfolgen. Trump hat bereits angekündigt, er werde Smith "binnen zwei Sekunden feuern".

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Trump polarisiert mit seinem Auftritt und seiner Politik. 01.11.2024 | 3:10 min

Diese Befugnis hat ein US-Präsident nicht - aber er könnte seinen künftigen Justizminister mit der Entlassung des Sonderermittlers beauftragen. Auch kann er das Justizministerium anweisen, die beiden Verfahren auf Bundesebene einzustellen.

Vertagung in Georgia

Auch in dem Südstaat ist Trump wegen seiner Versuche angeklagt, seine Wahlniederlage 2020 zu kippen. Trump musste im Gefängnis von Atlanta erscheinen, wo ein berühmt gewordenes Polizeifoto von dem Republikaner entstand - eine demütigende Premiere für einen Ex-Präsidenten.

Als Präsident kann er das Verfahren in Georgia nicht einstellen lassen, aber mindestens für die Dauer seiner Amtszeit dürfte es erst einmal vertagt werden.

Das Polizeifoto von Donald Trump. Quelle: AP

Rückendeckung für Trump von Matt Gaetz als Justizminister

In Matt Gaetz hat er einen treuen Gefolgsmann für das Amt des Justizministers nominiert, der ihm bei der Durchsetzung seiner Vorhaben voraussichtlich nicht im Wege stehen würde.

Angekündigt hat Trump unter anderem die Begnadigung seiner wegen der Erstürmung des Kapitols verurteilten Anhänger, die er als "Geiseln" bezeichnet, und die Einsetzung eines neuen Sonderermittlers, der demokratische Politiker wie seinen Amtsvorgänger Joe Biden vor Gericht bringen soll.

"Wenn ich gewinne, werden die Leute, die betrogen haben, die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen", drohte Trump im Wahlkampf. Dies schließe "lange Gefängnisstrafen" ein, "damit diese Verderbtheit der Justiz nicht wieder vorkommt".

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel