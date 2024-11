Bereits in der ersten Amtszeit ihres Mannes brach Melania Trump mit der Tradition. Auch jetzt deuten alle Zeichen auf ein selbstbestimmtes Rollenverständnis der First Lady hin.

Die angehende First Lady Melania Trump plant ihre Zeit vorerst zwischen New York, ihrem Anwesen in Mar-a-Lago und dem Weißen Haus aufzuteilen. Das hat ZDFheute aus dem engen Umfeld von Donald Trump erfahren - zunächst hatte CNN darüber berichtet.

So soll das ehemalige Model ihr Leben nach dem Amtsantritt ihres 78-jährigen Ehemanns am 20. Januar weiterhin hauptsächlich in Palm Beach (Florida) und New York City verbringen, berichtete ein Insider dem amerikanischen News-Channel.

Spekulationen über Melania Trump

Melania Trump hätte sich in den letzten vier Jahren ein Leben in Florida aufgebaut und möchte daran festhalten, hieß es. Auch würde sie gerne Zeit der Nähe ihres Sohnes, Barron Trump, der in New York die Uni besucht, verbringen.

Bereits seit Monaten wird über die künftige Rolle der 54-Jährigen spekuliert. "Ihr Plan, nicht überwiegend mit ihrem Mann im Weißen Haus zu leben, macht sie historisch zur Ausnahme", erklärt ZDF-Korrespondentin Anna Kleiser.

So folgten fast alle Präsidentengattinen ihrem Ehemann ins Weiße Haus, dem offiziellen Amts- und Wohnsitz des Präsidenten. Im dortigen Ostflügel ist auch seit Jahrzehnten das offizielle Büro der First Lady untergebracht.

Eine der wenige Ausnahmen: Martha Washington, die Frau des ersten Präsidenten, residierte mit ihrem Mann in New York City und Philadelphia. Washington D.C. war noch nicht Hauptstadt der Vereinigten Staaten, das Weiße Haus noch nicht gebaut.

Melania Trump bricht mit Tradition

Auch zum ersten Amtsantritt Donald Trumps war Melania ihm nicht unverzüglich in die Pennsylvania Avenue gefolgt. Sie blieb zunächst in New York, damit ihr Sohn Barron das Schuljahr dort beenden konnte, und zog erst fünf Monate später nach Washington D.C..

Ex-Model sagte Tee-Treffen mit Jill Biden ab

Bereits in den vergangenen Wochen nahm das Ex-Model ihre Rolle anders wahr, als es von ihr als Gattin des Präsidentschaftsbewerbers und als designierte First Lady zu erwarten war. Während ihr Ehemann sich am Mittwoch mit Noch-Präsident Joe Biden im Weißen Haus traf, blieb Melania Trump fern, die traditionelle Tee-Einladung von Vorgängerin Jill Bidens schlug sie aus.

In Medienberichten war die Rede, Melania Trump sei sauer wegen der FBI-Razzia im August 2022 in den Privaträumen der Trumps in Mar-a-Lago. Jill Biden übergab Donald Trump beim Treffen einen handgeschriebenen Brief mit Glückwünschen für Melania. Auch im Wahlkampf ihres Gatten war sie wenig präsent.

ZDF-Korrespondentin: Melania Trump wird selbstbestimmt über Öffentlichkeit entscheiden

Dennoch wird die 54-Jährige, die seit fast zwei Jahrzehnten mit Trump verheiratet ist, laut Insidern weiterhin eine "stetige Stimme" an seiner Seite bleiben. "Sie hat bereits deutlich gemacht, dass sie sich dieses Mal besser auf ihre Rolle vorbereitet sieht", so ZDF-Korrespondentin Anna Kleiser. Im Oktober noch sagte Melania Trump gegenüber Fox News:

Ich war schon einmal im Weißen Haus. Wenn man also hineingeht, weiß man genau, was einen erwartet. „ Melania Trump, künftige First Lady

Sie mache sich "keine Sorgen", denn "dieses Mal" sei anders.

Was ist von der designierten First Lady künftig zu erwarten? Man kann laut Kleiser "davon ausgehen, dass Melania Trump ihre Verpflichtung erfüllen wird, aber sehr selbstbestimmt entscheiden wird, wie aktiv sie in der Öffentlichkeit stehen will."