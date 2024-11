USA: Trump will TV-Arzt Oz wichtigen Gesundheitsposten geben

Mit dem TV-Arzt Mehmet Oz soll eine weitere Fernseh-Persönlichkeit in die neue Regierungsmannschaft von Donald Trump einziehen. Oz solle Chef der Gesundheitssysteme Medicare und Medicaid werden, kündigte der designierte US-Präsident an.

Machtwechsel in den USA

Oz in Kritik wegen Verbreitung umstrittener Ansichten

Oz hatte sich in der Vergangenheit für mehr private Leistungen in dem System eingesetzt. Er machte sich einen Namen als Herzchirurg und Professor an der Columbia University. Als Moderator der "Dr. Oz Show" wurde er unter anderem für die Verbreitung umstrittener Ansichten zu Alternativmedizin und paranormaler Fähigkeiten kritisiert.