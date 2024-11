Trump will Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister

Im "Project 2025" hat ein Bündnis konservativer Gruppen Politik-Entwürfe für die anstehende Trump-Präsidentschaft umrissen. Zur Gesundheitspolitik heißt es dort: "Das Gesundheitsministerium muss dazu zurückkehren, der Gesundheit aller Amerikaner zu dienen (…) und uns nicht mit sozialer Manipulation ärmer und kranker (…) zu machen."



Die "Autonomie über den eigenen Körper, fundiert in biologischen Realitäten, nicht Ideologie" solle ein Leitbild sein. Gemeint sind damit aber vor allem Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen möchten - und explizit nicht die Gesundheitsversorgung von Transmenschen oder Frauen mit Abtreibungswunsch. Hier fordern Initiativen wie "Project 2025" ein weitgehendes Verbot.



Der Einfluss von "Big Pharma" auf Behörden und Institute solle begrenzt werden - das ist auch eine Kernforderung Kennedys. Was solchen Plänen im Weg stehen könnte: Die Wünsche anderer einflussreicher Trump-Geldgeber, die staatliche Regulation insgesamt zurückschrauben wollen und Konzernen mehr freie Hand geben wollen.



Vor allem Hersteller von teuren Markenmedikamenten drängen darauf, dass durch die Biden-Administration eingeführte Preisregulation wieder zurückgefahren wird. Und auch das "Project 2025" will diese Preisvorgaben des öffentlichen Gesundheitssystems Medicare zugunsten eines freien Marktes zusammenstreichen. Kosten für Endkunden dürften so massiv steigen.



Die von Kennedy geforderte Regulierung muss überwacht werden, um Wirkung zu entfalten. Das Project 2025 wie auch weite Teile der Republikaner fordern hingegen eine Reduzierung der Gesundheitsausgaben, was auch Budgets von Aufsichtsbehörden wie der FDA treffen würde. Eine Untersuchung des Fachmagazins "Science" hatte gezeigt, dass die FDA während der ersten Trump-Amtszeit deutlich weniger Warnbriefe wegen Verstößen an Unternehmen verschickt hatte als unter Obama.