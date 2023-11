USA: "Großer" serbischer Truppenaufmarsch an Kosovo-Grenze

Nach zunehmenden Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo, ruft die USA Serbien zur Deeskalation auf. Nach US-Angaben gibt es einen ungewöhnlichen Truppenaufmarsch an der Grenze. 30.09.2023 | 0:20 min

Die US-Regierung beobachtet nach eigenen Angaben einen "großen" serbischen Militäraufmarsch an der Grenze zum Kosovo. Es beinhalte ein "beispielloses" Aufgebot von Artillerie und Panzern, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag in Washington.