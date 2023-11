Vier Tote bei Angriff: Kosovo wirft Serbien "Terror" vor

Seit Jahren wird unter internationaler Vermittlung versucht, die Situation zu entspannen. Bislang konnte aber kein endgültiges Abkommen zwischen den einstigen Kriegsgegnern erzielt werden. Mit Unterstützung der EU hat es zumindest in einigen Bereichen Fortschritte gegeben, etwa im Hinblick auf die Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes. Andere formal getroffene Vereinbarungen wurden in der Praxis kaum umgesetzt.



Eine Idee, die gelegentlich ins Spiel gebracht wird, ist die eines "Landtauschs", also die einer Veränderung des Grenzverlaufs. Dies wird jedoch von vielen Ländern der EU strikt abgelehnt, vor allem aus Sorge, dass dies eine Kettenreaktion in anderen ethnisch gemischten und umstrittenen Gebieten des Balkans auslösen könnte.