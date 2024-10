Wahlen in Tunesien für Demonstranten "eine Farce"

Am Freitag haben Hunderte in der tunesischen Hauptstadt Tunis demonstriert.

Bis 18 Uhr waren die Wahlbüros heute geöffnet. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch kritisieren Eingriffe des Staats in die Freiheit der Wahlen: Die tunesische Wahlbehörde etwa hat unabhängige Wahlbeobachtungsstellen im Vorfeld abgelehnt. Viele Gegenkandidaten wurden nicht zugelassen, Oppositionelle verhaftet.

"Saied, deine Zeit ist gekommen"

Freitagnachmittag, an einem der großen Plätze von Tunesiens Hauptstadt Tunis haben sich mehrere Hundert Menschen versammelt. "Freiheit, nieder mit dem Polizeistaat" rufen die Demonstrierenden, und "Saied, deine Zeit ist gekommen". Begleitet werden die Demonstrierenden von zahlreichen Sicherheitskräften. Mal in Zivilkleidung, mal in Vollmontur.